Суд установил, что Абель Магеррамов не выплатил рабочим деньги за проведенные строительные и ремонтные работы. Руководил работами бывший проректор БГУ Наби Рамазанлы.

Накануне в Ясамальском районном суде под председательством судьи Видади Гаджиева был удовлетворен иск в отношении бывшего ректора БГУ, экс-депутата Абеля Магеррамова. Суд обязал бывшего ректора выплатить 811 тысяч манатов.

Согласно иску, Абель Магеррамов должен выплатить 90 300 манатов за работу по установке лестниц, мансарды и отопительной системы в четырехэтажной вилле, которую он строил на улице Сулеймана Дадашева.

Кроме этого, Абель Магеррамов заказал мебель для своего дома торжеств «Мона Лиза» и вместо положенных 70 тысяч манатов выплатил всего 25 тысяч.

Ректор также не заплатил за мебель на своей даче в поселке Мардакян. Помимо этого, рабочие выполнили работы на 80 тысяч манатов в детском саду Qlobus на улице Шарифзаде. Мастера получили за проделанную работу лишь 15 тысяч манатов.

Ректор также не оплатил услуги мастеров, которые проводили ремонтные работы в расположенной в Набране зоне отдыха El Faro. Депутат до сих пор должен оплатить 186 тысяч манатов за проделанную работу.

Общая сумма по нескольким искам, выдвинутым в отношении Абеля Магеррамова, составила 811 тысяч манатов. Суд удовлетворил иск 8 июня.