Очередной успех STP Global Cable

Компания STP Global Cable, дочерняя компания STP ООО, достигла новых успехов на пути развития промышленности в Азербайджане и увеличения экспортного потенциала. Так, уже есть возможность продавать кабели напряжением 6/10 кВ и 20,3/35 кВ марки NA2XSY производства STP Global Cable в Европейской экономической зоне.

Чтобы достичь этого, компания отправила вышеупомянутые марки кабелей в соответствующую лабораторию (Notified Body) в Европейском Союзе для тестирования, где продукция успешно прошла испытания.

Продукция полностью соответствуют требованиям ЕС CPR (European Union Construction Products Regulation). Это позволило компании поставлять свою продукцию на европейский рынок под CE Marking.

Напомним, компания STP Global Cable создана в прошлом году на базе заводов STP-кабель и электрооборудования. Предприятие предлагает потребителям кабели различных типов и назначения, кабельные каналы, клеммы, электротехническую продукцию.

С возможностью производства кабелей 500 кВ STP Global Cable является единственным в регионе и одним из шести производителей в мире.