Дорожная полиция обратилась к болельщикам Евро-2020

Главное управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к болельщикам матчей Евро-2020. Как сказал начальник отдела Главного управления полковник полиции Вагиф Асадов, к Бакинскому олимпийскому стадиону рекомендуется ехать только общественным транспортом, который будет отправляться из специально выделенных пунктов.

«Специальные автобусы доставят болельщиков на стадион от парка Самеда Вургуна и от станции метро «Кара Караев», - сказал Асадов.

По его словам, также болельщики смогут пешком направиться к стадиону от станции метро «Кероглу».

Асадов добавил, что дорожная полиция уже работает в усиленном режиме: «Бакинский олимпийский стадион по периметру полностью контролируется сотрудниками дорожной полиции. Осуществлены все необходимые меры для обеспечения мер безопасности».