В Турции обнаружили крупное месторождение золота

Месторождение золота с запасами на сумму более 1,2 миллиарда долларов обнаружено на востоке Турции, заявил в четверг министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

"Мы обнаружили в шахте компании Koza Altin в районе деревни Моллакара запасы золота – 20 тонн стоимостью в 1,2 миллиарда долларов, а также серебро – 3,5 тонны на 2,8 миллиона долларов", - заявил министр на церемонии открытия шахты, передает РИА Новости.

Деревня расположена на востоке Турции в провинции Агры. Варанк отметил, что за последние 10 лет уровень инвестиций в добычу золота в стране возрос на 25%. За 2020 год в стране были добыты 42 тонны золота из 18 шахт.

По словам министра, в этом году Турция намерена добыть 45 тонн золота, а цель на ближайшие пять лет – достичь уровня добычи в 100 тонн.