Nar расширяет диапазон действия своей сети на освобожденных территориях

Nar, расширяющий диапазон действия своей сети на освобожденных территориях, установил базовые станции в Шуше. Таким образом, культурная столица Азербайджана получила доступ к современной и стабильной сети Nar.

С установкой базовых станций с технологиями 2G, 3G и 4G пользователи Nar теперь могут пользоваться качественными и бесперебойными голосовыми звонками и интернет-услугами в Шуше.

Отметим, что Nar также установил базовые станции в освобожденных от оккупации Ходжавенде и Джебраиле. Оператор мобильной связи продолжает работу по обеспечению других оккупированных территорий качественной сетевой инфраструктурой.

Nar придает особое значение оснащению территорий, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны мобильной связью.

Отметим, что в период 44-дневной Отечественной войны Nar обеспечивал мобильную связь на освобожденных территориях посредством передвижных базовых станций.