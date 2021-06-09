Самое популярное СМИ Испании: Раджабов победил и разозлил Каспарова

Отдел спорта 16:05

Самое популярное испаноязычное издание в мире El Pais посвятило заметку и видео знаменитой победе азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова над Гарри Каспаровым в 2003 году на престижном турнире в испанском Линаресе. Материал озаглавлен так: «Награда, разозлившая Каспарова. В 15 лет Раджабов победил и разозлил чемпиона в Линаресе жертвой фигуры».

«Прежде чем стать одним из самых консервативных игроков в мировой элите шахмат, что выражается в большом количестве ничьих без борьбы и в многочисленных усыпляющих партиях, Теймур Раджабов был одним из самых удивительных вундеркиндов в истории шахмат, - пишет El Pais. – Он начал играть в три года, завоевал медали чемпионатов Европы и мира в разных возрастах, среди которых золотая европейская награда среди шахматистов не старше 18 лет. Ее Раджабов выиграл в 12-летнем возрасте. А в 14 лет он стал вторым самым молодым гроссмейстером в истории. В 15 лет в Линаресе Теймур выиграл черными фигурами Каспарова. Это была очень противоречивая партия, которая получила специальную награду как самая красивая на турнире, что вызвало ярость чемпиона мира. Специалисты утверждают, что красота - понятие субъективное, но сам факт того, что 15-летний мальчик осмелился пожертвовать фигурой против почти непобедимого Каспарова, был прекрасен сам по себе. Некоторые великие гроссмейстеры разделяли это суждение; другие отвергли его, потому что с научной точки зрения жертва неверна. Сегодняшние компьютеры говорят, что Каспаров получил бы небольшое преимущество, если бы сделал идеальный ход».