Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:20

По сообщениям инсайдерских источников Аль-Джазиры, руководство Саудовской Аравии близко к соглашению о нормализации с сирийским правительством Башара Асада. Как сообщается, в нормализации заинтересован лично наследный принц Аравии Мухаммед бин Салман, который видит одной из главных целей для Королевства в Сирии устранение иранского присутствия. Вся политическая деятельность Башара Асада – это непрерывное маневрирование, блоки с одними, обман и предательство других. Теперь он решил перенести этот опыт на внешнеполитическую арену. Еще вчера в Дамаске на каждом углу кричали, что беды Сирии – от заговора монархий Персидского залива. Сегодня готовятся дружить с Эр-Риядом.

Восток он на то и Восток, что дружба с кем-то здесь означает дружбу против кого-то. И в данном случае «против кого-то» будет Тегеран, сделавший все возможное и даже сверх того, чтобы Асад удержался у власти. Удержаться-то он удержался – но, как считают в Дамаске, Ирана в Сирии стало слишком много, что правящий клан Асада откровенно беспокоит. Иранский бизнес поджимает под себя все, до чего может дотянуться, не останавливаясь перед тем, чтобы прихватить и куски экономической империи Асада. Проиранские прокси откровенно примучивают местных суннитов, конфискуя их недвижимость и расселяясь на их землях. И в то же время ничего не могут сделать с израильскими ВВС, которые в сирийском небе чувствуют себя как дома. По сути союзник в лице Тегерана стал для Дамаска хуже врага. И для Башара Асада большой вопрос – не возникнет ли у иранцев искушение отстранить его от власти. Но в том и беда для него, что собственными силами ему с иранцами не справиться. А потому выход очевиден – пригласить в страну его регионального антагониста, саудитов, и попробовать сыграть новую партию, столкнув лбами Эр-Рияд и Тегеран.