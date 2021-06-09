Башар Асад предал Иран… и ищет спасение в Эр-Рияде наша аналитика
По сообщениям инсайдерских источников Аль-Джазиры, руководство Саудовской Аравии близко к соглашению о нормализации с сирийским правительством Башара Асада. Как сообщается, в нормализации заинтересован лично наследный принц Аравии Мухаммед бин Салман, который видит одной из главных целей для Королевства в Сирии устранение иранского присутствия.
Вся политическая деятельность Башара Асада – это непрерывное маневрирование, блоки с одними, обман и предательство других. Теперь он решил перенести этот опыт на внешнеполитическую арену. Еще вчера в Дамаске на каждом углу кричали, что беды Сирии – от заговора монархий Персидского залива. Сегодня готовятся дружить с Эр-Риядом.
Восток он на то и Восток, что дружба с кем-то здесь означает дружбу против кого-то. И в данном случае «против кого-то» будет Тегеран, сделавший все возможное и даже сверх того, чтобы Асад удержался у власти. Удержаться-то он удержался – но, как считают в Дамаске, Ирана в Сирии стало слишком много, что правящий клан Асада откровенно беспокоит.
Иранский бизнес поджимает под себя все, до чего может дотянуться, не останавливаясь перед тем, чтобы прихватить и куски экономической империи Асада. Проиранские прокси откровенно примучивают местных суннитов, конфискуя их недвижимость и расселяясь на их землях. И в то же время ничего не могут сделать с израильскими ВВС, которые в сирийском небе чувствуют себя как дома.
По сути союзник в лице Тегерана стал для Дамаска хуже врага. И для Башара Асада большой вопрос – не возникнет ли у иранцев искушение отстранить его от власти. Но в том и беда для него, что собственными силами ему с иранцами не справиться. А потому выход очевиден – пригласить в страну его регионального антагониста, саудитов, и попробовать сыграть новую партию, столкнув лбами Эр-Рияд и Тегеран.
Саудиты и иранцы вроде как совсем недавно заявляли о готовности к нормализации двусторонних отношений. Вот только полноценной нормализации между ними быть не может, слишком уж велики противоречия, слишком уж много взаимных претензий накопилось за десятилетия противостояния. А потому Башар Асад надеется выиграть в этом «танце на головах змей» и обеспечить свою выгоду от конкуренции Тегерана и Эр-Рияда на сирийской земле.
Проблема в том, что здесь как раз та ситуация, когда «лекарство может оказаться хуже болезни». Саудиты готовы зайти в Сирию, но на своих условиях и со своими интересами. И далеко не факт, что они совпадут с тем, что рассчитывает получить от них Асад. Не говоря уже о том, что иранцы крайне остро реагируют на то, что Эр-Рияд заходит на территорию, которую они считают своей стратегической глубиной.
У Тегерана нет сил на реконструкцию Сирии. Но кто сказал, что они ставят перед собой именно такую задачу? То, что ими там уже приобретено, их вполне устраивает. Дамаск как часть иранской «оси сопротивления» сохранился – чего же более? А восстановлением страны пусть занимается международное сообщество, не забывая про интересы иранского бизнеса.
Ситуация в регионе вступает в новый этап, в мирную конкуренцию за доминирование в Сирии. Что из этого выйдет – не может предсказать никто. Пока ясно, что новые ирано-саудовские конфликты не за горами. А вот насколько они будут острыми – станет ясно уже достаточно скоро. Да и судьба Асада прояснится. Поскольку попытка усидеть на двух совершенно разных стульях – дело, может, и увлекательное, но весьма для него опасное.