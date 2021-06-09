ВОЗ предрекла распространение более заразного штамма COVID в Европе

Всемирная организация здравоохранени предрекла распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам Клюге, эта разновидность коронавируса, известная как «дельта-вариант», уже вытеснила другие штаммы в ряде стран. Представитель ВОЗ подчеркнул, что этот штамм вируса вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его большей заразности и возможности заражать даже тех, у кого есть иммунитет, пишет Лента.ру.

Клюге призвал не относиться к вирусу легкомысленно и не повторять ошибок прошлого года: «Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года».