Жители Агдама пытались проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали пятерых местных жителей, которые пытались проникнуть на освобожденную территорию района, сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате мер, принятых сотрудниками полиции, при попытке проникнуть на территорию освобожденного от оккупации села Гуллар были задержаны пять человек.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, приняты меры административного взыскания.