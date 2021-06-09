Координатор Еврокомиссии побывал в Госкомитете по делам беженцев

З аместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов встретился с экспертом Директората по операциям гражданской обороны и гуманитарной помощи Еврокомиссии Николасом Говартом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета, на встрече гость был проинформирован о том, что Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, в результате чего вынужденные переселенцы получили возможность вернуться на постоянное место жительства, для этого были начаты подготовительные работы.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание этим вопросам, лично контролирует ход восстановительно-строительных работ, часто вместе с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой посещает освобожденные от оккупации территории.

Ф.Гусейнов подчеркнул, что на этих территориях будут реализованы самые современные проекты, такие как «Умное село», «Умный город», и эти работы осуществляются в рамках сотрудничества с рядом европейских стран. Ф.Гусейнов отметил важность очистки территорий от мин для ускорения восстановительно-строительных работ, начала безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные края, довел до внимания, что Армения нарушает международные нормы, не предоставляя соответствующие карты.

Было отмечено, что Государственный комитет при поддержке Азербайджанского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста проводит в Агдаме, Тертере и Физули просветительские мероприятия по минной безопасности.

Эксперт Директората по операциям по гражданской обороне и гуманитарной помощи Еврокомиссии Николас Говарт поблагодарил за встречу. Он отметил, что правительство Азербайджана активно работает над восстановлением территорий, пострадавших в результате войны, а также то, что Европейский Союз выделил средства для оказания помощи лицам, пострадавшим от военного конфликта. Говарт подчеркнул важность продолжения просветительских мероприятий по минной безопасности.

Ф.Гусейнов поблагодарил Европейский Союз за проекты, проводимые с целью поддержки вынужденных переселенцев. Было доведено до сведения, что Госкомитет окажет необходимую поддержку для реализации следующих проектов.