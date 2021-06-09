В Азербайджане за сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 281 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 334 992 случая заражения коронавирусом, из этого числа 327 907 человек благополучно прошли лечение, 4 951 пациент клиник скончался. Лечение 2 134 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 597 849 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 618 - за минувшие сутки.