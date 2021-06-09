В Грузии задержали 13 криминальных авторитетов

Криминальная полиция Грузии задержала 13 криминальных авторитетов и других причастных к преступному миру лиц после того, как один из бизнесменов решил выяснить финансовые вопросы со своим партнером на воровской сходке. Об этом пишет Sputnik Грузия.

По данным правоохранителей, предприниматель, имя которого не раскрывается, повздорил со своим коллегой по бизнесу из-за «необъективного распределения доходов». Для разрешения споров он обратился к вору в законе, который проживал за границей. Тот, в свою очередь, поручил решить вопрос сыну на общей сходке воров в Тбилиси, где проигравшую сторону обязали выплатить более 24 тысяч долларов.

Отмечается, что после мероприятия его участники были задержаны сразу в нескольких грузинских городах. У преступников изъяты четыре автомобиля, боеприпасы и техника, с помощью которой они связывались с ворами в законе за рубежом. Согласно грузинскому законодательству, причастность к воровскому миру считается уголовным преступлением. По соответствующей статье задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы.