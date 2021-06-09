Второй президент Армении Роберт Кочарян вывел из переговоров Карабах, а ныне исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вывел из переговоров Армению. Именно поэтому мнение Армении после войны 2020 года никто не спрашивает. Армения не может принять самостоятельное решение по Карабаху. Это, может быть, даже более тяжелое последствие, чем война. Мы больше не игроки по этому вопросу…

В 1990-е годы вопросом урегулирования карабахского конфликта на экспертном уровне с армянской стороны владели шесть человек – я, Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян, Вардан Восканян, Александр Арзуманян, Вазген Саркисян, в России – это был Казимиров, в США тоже был один человек. Сейчас таких мало. Никол Пашинян сам до сих пор не понял карабахский вопрос. Лидеры стран говорят с ним, но он ничего не понимает. Партнеры ему говорят, но я не знаю, он понимает или искажает сказанное ими. Я склонен верить тому, что он не понимает. Я не готов дать ответ по вопросу урегулирования конфликта, так как по поводу своих намерений США, Франция и Россия говорят с Пашиняном, но никак не со мной, Кочаряном или Сержем Сергсяном…

Я неоднократно повторял, что после 1996-1997 годов баланс сил изменился в пользу Азербайджана. Поэтому в 2017 году я пытался сделать все, чтобы Серж Саргсян пошел на решение конфликта. Был «план Лаврова». Тогда терпение мирового сообщества иссякло. Однако мы упустили время и ничего не сделали. Серж Саргсян должен был подписать «план Лаврова»…

Я за проведение делимитации границ с Азербайджаном. Признанию советских границ между Арменией и Азербайджаном нет альтернативы. Вопрос не стоит, может ли Армения позволить себе признать советские границы. Международное сообщество в лице ООН признало независимость бывших советских республик. Здесь ничего изменить нельзя. Граница между Арменией и Азербайджаном – это советская граница. Если хватает сил, можно идти завоевывать. А инциденты на линии соприкосновения будут периодически, каждый день, пока не будет подписан четкий договор. Особенно если это вражеские страны, и тем более, если дружественные, чтобы в будущем не было разногласий. Я не могу сказать, какое воздействие это окажет на карабахский вопрос, так как опять мне же нужно знать позицию партнеров. А пограничные споры, пленения и так далее будут все время, пока Армения и Азербайджан не подпишут четкого договора. Все эти вопросы нужно адресовать Пашиняну…

Я еще раз подчеркиваю важность открытия транспортного коридора с Россией через Мегри. Каждая сторона по-своему понимает слова "транспортный коридор": Азербайджан стремится получить выход на Нахичевань, Армения – коридор в Россию. Что здесь объяснять? Разве Армении не важно иметь с Россией надежную дорогу? Вы знаете, в каком состоянии дороги с Грузией, а дороги Азербайджана для нас закрыты. Если откроется такая возможность, для Армении это будет прекрасным связующим звеном…

Что касается вопроса о коалиции, то это можно обсуждать только тогда, когда в парламенте ни одна сила не составит большинства. Тогда будет принято взвешенное и серьезное решение. Вопрос о том, с кем АНК (партия Тер-Петросяна – РЕД.) войдет в коалицию, если окажется в парламенте, преждевременный, обсуждать его можно только после выборов.

Предложение сформировать правительство, где ни один из трех экс-президентов не претендовал бы на власть, не было принято Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, и вернуться к нему уже нельзя. Однако если предположить, что в парламент пройдут и АНК, и силы Пашиняна, и Кочаряна, и другие, и при этом никто не составит большинства, то ситуация сложится совсем иная. С кем тогда будет АНК, с Пашиняном или Кочаряном? Бросим монетку. Если же серьезно, не время сейчас говорить об этом. Сложится новая ситуация, тогда мы, думаю, серьезнее к ней отнесемся и попытаемся не принять неверного решения. Я всегда выступал за коалицию солидарности, но для Армении это не самый лучший вариант, потому что расстановка сил может постоянно меняться, и правительства могут перетасовываться по два-три раза в год. Вариант не из лучших, но если иначе не выйдет, надо попытаться…