МВД об инциденте с представителями секс-меньшинств в Баку

«Обвинения в давлении на представителей сексуальных меньшинств, распространяемые в некоторых сегментах соцсетей, необоснованны и не отражают действительности». Об этом сказал начальник Отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

По словам Гаджиева, представители секс-меньшинств сняли квартиру на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку.

«Но, когда владелец квартиры настоятельно попросил их покинуть ее, произошло противостояние. В связи с этим начато разбирательство, приняты предусмотренные законом меры. По факту получения квартирантами травм назначены экспертизы. После разбирательства заявлений сторон произошедшему будет дана правовая оценка. В ходе разбирательства в соответствии с законодательством обеспечена безопасность представителей секс-меньшинств, их права и свободы», - подчеркнул Эльшад Гаджиев.