На этой неделе специалист по взрывчатым веществам Минобороны Великобритании совместно с коллегами из ANAMA исследовали пострадавшие от мин участки территории Физулинского района. Как сообщает haqqin.az, об этом написано на странице посольства Великобритании в Азербайджана в Facebook.

«Цель визита - определить, каким будет сотрудничество Великобритании и Азербайджана для устранения угрозы, исходящей от этих смертоносных устройств», - отмечается в публикации.