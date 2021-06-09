Евросоюз потребовал персональных санкций против Лукашенко

Евросоюз потребовал ввести персональные санкции против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в резолюции Европарламента.

Это связано с конфликтом на фоне инцидента с самолетом Ryanair и продолжающимися с августа 2020-го массовыми протестами, в результате которых сотни человек были арестованы. Так, евродепутаты предложили заморозить активы Лукашенко и других высокопоставленных чиновников.

«Санкции должны действовать до тех пор, пока те, кто попал в тюрьму в результате протестов, не будут освобождены. Кроме того, Минск должен прекратить политически мотивированные уголовные дела, а те, кто причастен к исчезновению или убийству активистов, должны понести ответственность», — говорится в заявлении.