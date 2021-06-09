Байден случайно оскорбил британских военных
Президент США Джо Байден оговорился во время обращения к военнослужащим Королевских военно‑воздушные сил Великобритании. Текст его речи опубликован на сайте Белого дома.
Выступая перед военными, американский лидер перепутал аббревиатуру Королевских военно‑воздушных сил (Royal Air Force). Вместо RAF он произнес RFA, что соответствует аббревиатуре британского Вспомогательного Королевского флота (Royal Fleet Auxiliary).
Оговорку глава государства допустил в части выступления, посвященной тесным связям между американскими и британскими вооруженными силами.