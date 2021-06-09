Макрон об инциденте с пощечиной

Президент Франции Эммануэль Макрон дал оценку инциденту с пощечиной, произошедшему в Дроме. Об этом он сообщил в интервью изданию BFMTV.

Он назвал поступок «слабоумным и жестоким», подчеркнув, что этот жест «не говорит ни о чем, кроме того, что это единичный случай».

«В нашей стране были моменты очень сильной напряженности, насилия, которые мне пришлось испытать в качестве президента во время протеста желтых жилетов. Сегодня общество не в таком состоянии. Мы должны воспринимать это действие как единичный случай. Сегодня в обществе есть люди, которые в то или иное время могут проявлять насилие», — сказал он.