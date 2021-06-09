В США рекордно за 13 лет выросли цены

Потребительские цены в США в мае выросли на пять процентов в годовом выражении, а в месячном — на 0,6 процента. Об этом пишет CNBC со ссылкой на министерство труда страны.

Рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным за 13 лет (с августа 2008 года), тогда показатель был 5,4 процента. По итогам апреля он составил 4,2 процента год к году.

Базовая инфляция в США (за исключением цен на продукты и энергоносители) в годовом выражении оказалась самой высокой с июня 1992 года (плюс 3,8 процента). За год продукты питания подорожали на 2,2 процента, а энергоносители — на 28,5 процента. Рекордсменом по росту стали подержанные машины: их стоимость выросла на 7,3 процента за месяц и 30 процентов год к году.

Ранее Deutsche Bank предупредил об опасности игнорирования инфляции. Она может привести к новому кризису в ближайшие годы, последствия которого будут разрушительными.