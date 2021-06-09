Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме

Дамьена Тереля, давшего пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Адвокат подсудимого заявил, что тот раскаялся в своем поведении. «Я уверен, что больше он не повторит содеянное», — заявил юрист.

Ранее сообщалось, что обвинение потребовало приговорить Тереля к 18 месяцам тюремного заключения. Прокурор попросил ввести постоянный запрет мужчине на государственную службу, а также на хранение оружия.