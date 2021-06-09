Министр отметил, что между двумя государствами существуют тесные связи сотрудничества в военно-технической сфере. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития в этой сфере, состоялся широкий обмен мнениями.

M.Гулиев довел до внимания гостя, что президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, проводя дальновидную политику и принимая во внимание возможность того, что ряд стран мира и иностранных организаций, применяющих двойные стандарты в отношении Азербайджана, в будущем могут отказаться от продажи оружия нашей стране, в 2005 году выдвинул инициативу о создании Министерства оборонной промышленности. Активное использование в ходе боевых действий в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся исторической победой Азербайджанской Армии, ряда видов вооружения и техники производства нашей местной военной промышленности еще раз доказало правильность и своевременность принятого решения.

В ходе встречи министр отметил, что высоко ценит моральную и политическую поддержку, оказанную Турцией в период Отечественной войны, завершившейся великой победой азербайджанского народа, отметил, что искренние отношения президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заложили основу для дальнейшего развития многовековых дружественных связей между двумя братскими странами.

В заключение посол Джахит Багчи поблагодарил министра Мадата Гулиева за теплый прием. Встреча продолжилась обменом мнениями.