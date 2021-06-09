Эйнулла Фатуллаев 20:33

В прокремлевской «Независимой газете» проскочил очередной пасквиль с издевательской критикой в адрес Азербайджана. Конечно же, это клеветническое сочинение можно было оставить без внимания, так часто полосы этой ветхой и вышедшей в тираж, в прямом смысле этого слова, газеты заполняются тенденциозным текстом под авторством заполонивших редакцию армянских журналистов. Но в их полку прибыло. Каково же было мое удивление встретить под пристрастным текстом фамилию нашего коллеги Шахина Рзаева… Взгляды коллеги мне известны еще с доисторических времен начала 90-х годов с поры редакции газеты «Истиглал». И в те времена пацифиста Рзаева частенько заносило от либерализма к социал-демократии, и обратно. Как занесло и в нашу эру из прозападного Института мира и демократии в прокремлевское издание самого реакционного толка.

Шахин Рзаев встал в одном ряду с армянскими журналистами, причем самого что ни на есть черносотенного политического духа. Появление критической статьи коллеги – пацифиста-космополита в либеральных изданиях, скажем «Новой газете» или «Эхо Москвы» можно было объяснить новым проявлением якобинства или вольнодумства скептика Рзаева. Но взять и выпустить в свою страну ядовитую стрелу из редакции великодержавной ура-патриотической газеты с армянскими оттенками наводит на мотив искреннего желания автора гнусно запачкать, гневно оболгать собственную страну. О чем красноречиво говорят строчки из его повествования… С первых строчек Шахин оповещает державно-номенклатурного российского читателя (а других у «НГ» просто нет) о предстоящих в Баку играх группового этапа и четвертьфинала Европейского чемпионата по футболу. И здесь же оговаривается, что у Азербайджана есть большой опыт в проведении больших спортивных мероприятий, перечисляя проведенные в Баку за последние годы планетарные спортивные игры – от Европейских игр до «Формулы-1». И вот в этих же первых строчках, азербайджанский журналист запускает первую каплю яда в стакан с ароматным вкусным восточным чаем. Футбольный турнир в Баку проходит в свете карабахского конфликта, коррупции в УЕФА и пандемии. То есть, историческая победа Азербайджана в войне с Арменией, по всеобщему признанию всего армянского политического истеблишмента, включая либералов с Тер-Петросяном и АНК, в представлении Шахина нечто негативное, жалкое и порочное, уподобленное коррупции и пандемии. И сразу же после грязной компаративной связки Рзаев берет под сомнение транспоретность проведенных в Баку международных соревнований. «Открытого отчета о расходах нет, а доходы от туризма не могли окупить затраты на проведение масштабных соревнований. Например, очередной этап «Формулы-1» в нынешнем году вовсе прошел без зрителей», - причитает автор власти в Баку. Позвольте, а кто же виноват в распространении коронавируса? Неужели азербайджанские власти? И что должны в этом случае написать токийские журналисты в ответ на полную решимость правительства Японии провести в этом году летнюю Олимпиаду без зрителей? Какие доходы и какие же расходы требует Рзаев в условиях глобальной пандемии, когда вся мировая экономика полетела в тартарары, мировые чоболи подсчитывают одни убытки, а правительства, что в Японии или в Азербайджане, обязаны выполнять взятые на себя обязательства.

Но Ш.Рзаев продолжает развивать критику, углубляясь в историю спортивных достижений Азербайджана. Журналист копошится в архивной пыли, озвучивает критику оппозиционеров 6-7 летней давности, к тому же тех критиков власти, намедни перешедших в правительственный стан. Почему власти построили дорогостоящий Олимпийский стадион в центре Баку? Критика Рзаева чем-то напоминает обвинения российских либералов в адрес Путина по поводу строительства спортивных объектов накануне Сочинской Олимпиады, которые не осмелится опубликовать ни НГ, ни другое прокремлевское СМИ. Тем более за подписью Рзаева. Странно, что и сам Шахин не набрался смелости напомнить российским читателям знакомые и вроде бы по его логике схожие проблемы. Журналист оскорблен лишь одним вопросом – какие прибыли сулит стадион? В Европе и России строятся величественные стадионы, готовые принять десятки тысяч зрителей. Задается ли кто-нибудь из европейских журналистов вопросом о будущей рентабельности стадиона? И вдруг почему-то Рзаев перескакивает с вопросов грандиозных спортивных сооружений на концерт всемирно известной леди Гаги в Баку. Видите ли 7 лет назад в Баку пригласили Леди Гагу, и за концерт мировой звезде заплатили 2 миллионов долларов. И что? А вот Канье Уэст в 2015 году дал концерт в Ереване. Что объясняет концерт леди Гаги в Баку или Уэста в Ереване? Ш.Рзаев почти уверен, что в Баку должны были пригласить Аллу Пугачеву или Филиппа Киркорова? Журналист возмущен и оскорблен и другим фактом. А вот Азербайджан ко всему прочему подавал заявку на проведение Олимпиады-2024 в Баку. Но журналист не в силах сдержать свою искреннюю радость, которая просачивается в его же подленькие строчки, остается перевести дыхание: «Фу! все же победила заявка Парижа»… И, конечно же, надо объяснить новый успех Азербайджана – проведение матчей Европейского чемпионата в Баку непреодолимой коррупцией, источником всех наших бед. И Шахин нашел виновника еще одной победы Азербайджана – Мишель Платини. Ведь обвиняли же звезду европейского футбола, легендарного Платини в коррупционном пристрастии к Катару, так почему же не подвести эту же тонкую невидимую нить к Азербайджану? Рзаев не сомневается, что выбор Платини – это несомненная коррупционная сделка с нефтяным Баку. Продолжая свою странную и ничем неподкрепленную мысль, журналист не может скрыть своих проклятий в адрес братской Азербайджану Турции – «вот таким чудным образом Турция проведет две игры группового этапа в Баку». Еще автор не может утаить и своей искренней неприязни к азербайджано-турецкому единству. Он недовольно фыркнул: «В Азербайджане, то есть у себя дома». У себя дома Шахин Рзаев разговаривает исключительно на татском языке, не скрывая своей искренней неприязни ко всему тюркскому. Но татское происхождение, принадлежность к кавказским персам вовсе не обязывает Шахина Рзаева публично, на российской трибуне выражать неприязнь и раздражение близостью азербайджанского и турецкого народов, и союзнических стран. Тем более, что Рзаев пока что является гражданином Азербайджана… Но Рзаев рассуждает в духе армянских журналистов о «футбольно-политических проблемах» Азербайджана, напоминая об истории футболиста Мхитаряна, который отказался приезжать в Баку в составе клуба «Арсенал» на финальный матч Лиги Европы. И здесь он как-то косвенно, предательски тонко, своими уродливыми и грязными щупальцами показывает в сторону азербайджанской власти, раскрывая, мягко говоря, недемократическую атмосферу в Баку, где полицейские «останавливали приезжих болельщиков «Арсенала» в футболках с надписью «Мхитарян» для проверки документов». Конечно же, виноват не Мхитарян, а полицейский режим в Баку, жалуется бакинский либерал. И тут же начинает крушить пресс-секретаря футбольного клуба «Карабах» Нурлана Ибрагимова, который, как пишет Ш.Рзаев «под впечатлением ракетного обстрела азербайджанского города Барда призвал в социальной сети убивать армян». Ракетный обстрел Барды журналист упоминает как-то мимолетно, между делом, скоротечно, не вдаваясь в трагические обстоятельства ужасающего военного преступления армянской военщины, открывшей по мирным жителям Барды огонь из гаубиц и зенитно-ракетных комплексов! Нет, ему это не интересно, эта же обычная сцена войны, в которой погибают чуждые ему незнакомые азербайджанцы. Он возмущен несдержанностью несдержанного и впечатлительного Нурлана Ибрагимова, призвавшего в открытом эфире к убийству армянских солдат. Ах, какой же преступник этот Ибрагимов! Насмотрелся этот наивный Нурлан всяких кровавых сцен на улицах Барды, где валялись окровавленные тела ни в чем неповинных детей, женщин, стариков…