Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов в связи с освобожденными от оккупации территориями.

Открывая заседание, руководитель Администрации Президента и Координационного штаба Самир Нуриев отметил визиты Президента Азербайджана в Шушу и Агдам в прошлом месяце, подчеркнув, что в ходе этих визитов глава государства ознакомился с реставрационными и реконструкционными работами, принял участие в ряде церемоний закладки фундамента и дал необходимые поручения.