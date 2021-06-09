Азиаты рекордно разбогатели на лапше

Две семьи из Юго-Восточной Азии внезапно разбогатели на миллиарды долларов от IPO лапши быстрого приготовления Lucky Me! корпорации Monde Nissin. Выход пищевого бренда на биржу поставил рекорд на Филиппинах по сумме привлеченных денег, пишет Bloomberg.

Первичное размещение акций лапши Lucky Me! за первую неделю принесло семьям Квифанус и Анг из Индонезии и Филиппин состояние около 3,6 миллиарда долларов. Председатель совета директоров индонезиец Хартоно Квифанус держит 23 процента акций Monde Nissin, его брат Оэдионо, вице-председатель, владеет 5,3 процента, у жены Оэдионо Бетти Анг, уроженки Филиппин, доля в компании равна 18 процентам.

Monde Nissin основана в 1979 году как производитель печенья. Начинал дело отец Квифанусов Хидаят Дармоно. Лапша Lucky Me! на 2021 год является самой продаваемой на Филиппинах, на нее приходится около 70 процентов рынка. Выручка Monde Nissin от продажи лапши в прошлом году составила 1,4 миллиарда долларов. Спрос на продукт невероятно взлетел в пандемию коронавируса, когда людям приходилось большую часть времени находиться дома.

По заявлению представителя компании, средства от IPO пойдут на развитие производства альтернативного мяса Quorn, которое уже представлено более чем в 30 странах мира.