ООН: Пандемия усугубила проблемы с правами человека в мире

Пандемия коронавируса нового типа повлекла за собой тяжелейшие последствия в социальной, экономической и политической сферах жизни общества по всему миру и усугубила существующие проблемы с правами человека.

Как передает ТАСС, об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, опубликованном в четверг.

"Пандемия привела к росту уровня бедности, насилия и углублению проблем неравенства. Она также привела к ограничению основных свобод", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что пандемия значительно замедлила прогресс в достижении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.