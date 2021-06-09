Министерство обороны Армении опубликовало заявление об открытии огня по подразделениям Вооруженных сил Азербайджана, расположенным в Кельбаджарском районе армяно-азербайджанской государственной границы. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Факт обстрела наших позиций со стороны Вооруженных сил Армении нашел свое подтверждение. В результате огня нет погибших или раненых среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона в преддверии выборов намеренно продолжает политику обострения ситуации в направлении государственной границы двух стран и проведения военных провокаций. Вся ответственность за случившееся лежит на армянской стороне», - говорится в заявлении.