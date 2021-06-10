Скончался архиепископ Бакинский Александр

Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (в миру Александр Ищеин). Об этом говорится в сообщении Информационного отдела Бакинской и Азербайджанской епархии.

"10 июня в праздник Вознесения Господня после продолжительной и тяжёлой болезни на 69-м году жизни скончался великий религиозный деятель Азербайджанской Республики, первый архиерей возрождённой Бакинской и Азербайджанской епархии, сохранивший и укрепивший Православие в Азербайджане – Высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ходе Отечественной войны Александр Ищеин проводил отповеди по погибшим в войне.