Названо главное препятствие для развития Китая

Эксперты аналитической платформы China Beige Book International назвали главное препятствие для восстановления и развития экономики Китая. Как сообщает CNBC, серьезной проблемой может стать слабое потребление.

Генеральный директор компании Лиланд Миллер указал, что из-за этого предприятия не смогут повышать цены даже при условии, что производственные затраты продолжат расти. Он считает, что тенденция продолжится до тех пор, пока не произойдет «перезагрузка» расходов домохозяйств. «Это довольно специфическая проблема в Китае», — заключил Миллер.

Кроме того, из-за скачка цен на сырье индекс цен производителей (PPI) Китая — показатель изменения цен на товары и услуги на оптовом уровне — в мае обновил рекордный максимум почти за 13 лет. Поводом стал рост цен на нефть, металлы и железную руду.