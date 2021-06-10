«Мы находимся в конкурентной борьбе за победу в XXI веке, и выстрел стартового пистолета прозвучал. Поскольку другие страны продолжают инвестировать в свои исследования и развитие, мы не может рисковать и остаться позади», - такими словами Байден откликнулся на принятие этого законопроекта, который получил громкое название «Американский акт об инновации и конкуренции».

Никто не скрывает, что в первую очередь этот акт направлен на то, чтобы не дать Китаю вырваться в глобальной технологической гонке вперед. Слишком уж впечатляющи его успехи в последние годы на этом поприще. Из страны с дешевой рабочей силой, способной лишь копировать чужие разработки, Китай превратился в одного из лидеров в области высоких технологий, как в научной части, так и производственной. Уровень затрат на исследования и передовые разработки в Китае сейчас свыше 2% ВВП, по этому показателю он вплотную приблизился к Соединенным Штатам. Это сказывается и на его военных возможностях, и на экономической конкурентоспособности, что не может не беспокоить американцев. Именно поэтому законопроект был поддержан представителями обеих партий в сенате, хотя в целом республиканцы заняли позицию отказа от поддержки инициатив нынешнего Белого дома и Демократической партии.

После того, как законопроект будет поддержан нижней палатой конгресса и подписан президентом, из государственного бюджета будут на протяжении ближайших пяти лет выделены 190 миллиардов долларов на научные и технологические разработки, а специально около 50 миллиардов – на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования.

Последнее обстоятельство вызвано, помимо всего прочего, заметным дефицитом чипов на мировых рынках, на которые вырос спрос в условиях коронавирусной пандемии. По оценкам экспертов, дефицит на рынке чипов продолжится минимум до середины следующего года, а то и до 2023-го. Этот недостаток замедляет возможности ускоренного развития целого ряда отраслей в период ожидаемого экономического бума после спада в период пандемии.