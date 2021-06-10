Россия и Беларусь проведут совместные военные учения

Россия и Беларусь в период с июня по сентябрь проведут три совместных учения на белорусской территории. Об этом заявил командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, сообщает газета «Красная Звезда».

По его словам, особое внимание будет уделено совместному решению задач подразделениями войск РХБ защиты, инженерных войск, материально-технического обеспечения и военной полиции.

«С началом летнего периода обучения мы приступили к основному этапу подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021». До этого был проведен ряд штабных переговоров и командно-штабных тренировок с привлечением оперативных групп штабов различного уровня», — сказал командующий ЗВО.