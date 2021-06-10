В Бакинском военном суде продолжилось заседание суда по уголовному делу воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахама.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева в административном здании Ясамальского районного суда выступил адвокат обвиняемого.

В своем выступлении адвокат заявил, что его подзащитный не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, и попросил вынести оправдательный приговор.

Затем обвиняемый Эулджекджиян Викен Абрахам выступил с последним словом. Он также не признал себя виновным по обвинениям и просил о вынесении оправдательного приговора.

«Я гражданин Армении и Ливана. Мы добрались до Лачина. Азербайджанские солдаты перекрыли дороги. Мы подошли к ним и представились. 10 ноября меня задержали вместе с Марал. Я требую, чтобы она явилась в суд и сказала мне в лицо то, что она рассказала во время расследования», - сказал обвиняемый.

Суд отправился на совещание для вынесения приговора.

Приговор будет оглашен 14 июня.