Ливанский наемник-террорист выступил с последним словом в бакинском суде обновлено 11:00
В Бакинском военном суде продолжилось заседание суда по уголовному делу воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахама.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева в административном здании Ясамальского районного суда выступил адвокат обвиняемого.
В своем выступлении адвокат заявил, что его подзащитный не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, и попросил вынести оправдательный приговор.
Затем обвиняемый Эулджекджиян Викен Абрахам выступил с последним словом. Он также не признал себя виновным по обвинениям и просил о вынесении оправдательного приговора.
«Я гражданин Армении и Ливана. Мы добрались до Лачина. Азербайджанские солдаты перекрыли дороги. Мы подошли к ним и представились. 10 ноября меня задержали вместе с Марал. Я требую, чтобы она явилась в суд и сказала мне в лицо то, что она рассказала во время расследования», - сказал обвиняемый.
Суд отправился на совещание для вынесения приговора.
Приговор будет оглашен 14 июня.
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Сегодня в Бакинском военном суде продолжится рассмотрение уголовного дела воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахама. Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева в административном здании Ясамальского районного суда выступит адвокат обвиняемого.
После подсудимый выступит с последним словом. Затем суд отправится на совещание и зачитает приговор.
Гражданину Ливана Викену Эулджекджияну, участвовавшему в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики, предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям.