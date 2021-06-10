Заседание Милли Меджлиса: что обсудят депутаты сегодня

Парламентский корреспондент haqqin.az сообщил, что депутаты обсудят законопроекты о внесении поправок в законы «О статусе военнослужащих», «Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов» и «О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии».

Также будут рассмотрены законопроекты о внесении поправок в законы «О правах лиц с инвалидностью» (второе чтение), «О трудовых пенсиях» (второе чтение), законопроекты о поправках в Трудовой, Гражданский, Гражданско-процессуальный, Семейный, Уголовный, Налоговый, Жилищный, Миграционный, Земельный кодексы, Кодекс об исполнении наказаний и Кодекс об административных проступках (второе чтение).

Кроме этого, ожидается обсуждение законопроектов о внесении поправок в законы «О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О наркологической службе и контроле», «Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О заботе государства о лицах с сахарным диабетом», «О донорстве крови и ее компонентов», «О заботе государства о лицах с гемофилией и талассемией, являющихся наследственными заболеваниями крови», «Об адресной государственной социальной помощи», «О социальных пособиях», «Об онкологической помощи», «О социальных услугах», «О культуре», «Об обязательной диспансеризации детей», «О дошкольном образовании», «О занятости» и «О профессиональном образовании» (второе чтение).

Депутатами также будут рассмотрены законопроекты о внесении поправок в законы «Об увековечивании имени шехида и о льготах семьям шехидов», «О социальном страховании», «О полиции», «Об укороченном рабочем графике для отдельных категорий госслужащих», «Об обязательном страховании лиц, работающих в дипмиссиях Азербайджана за рубежом и в международных организациях», «О страховой деятельности», «О негосударственной (частной) охранной деятельности», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях» и «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения» (второе чтение).

В повестку сегодняшнего заседания также вошли законопроекты о внесении поправок в законы «О регистрации по месту жительства и месту прописки», «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих», «О судах и судьях», «О защите здоровья населения», «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы», «О правах ребенка», «О дорожном движении», «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов», «Об автомобильных дорогах», «О борьбе с туберкулезом в Азербайджане», «О психиатрической помощи», «Об обязательном страховании» и «О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом» (второе чтение).

Также ожидается рассмотрение законопроекта о внесении поправок в законы «О государственной службе», «О государственной пошлине», «Об исполнении», «О молодежной политике», «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и «О физической культуре и спорте» (второе чтение), «О государственной пошлине» (второе чтение).