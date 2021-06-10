Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом

Житель американского города Котс, штат Северная Каролина, три недели ходил везде с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом. Историю американца сообщает информагентство UPI.

«Как и все остальные, я надеялся что-нибудь выиграть. Мы с сыном решили испытать удачу и купить билет», — рассказал он. После покупки мужчина положил билет в кошелек и забыл о нем.

Через три недели после розыгрыша Кэрролл, наконец, проверил билет и узнал, что ему необходимо посетить штаб-квартиру лотереи. Он не знал, что выиграл миллион долларов до тех пор, пока не приехал за выигрышем.

«Я везде ходил с миллионом долларов в кошельке и даже не знал об этом!» — удивился Кэрролл.

Мужчина планирует потратить выигрыш на оплату счетов и расходов на лечение жены. Оставшуюся часть денег он разделит с семьей.