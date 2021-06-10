Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Риме начнется матч открытия долгожданного чемпионата Европы-2020 по футболу. На Олимпийском стадионе сборная Италии примет национальную команду Турции.

Судить встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели.

Италия и Турция – команды группы «А», в которую также входят Швейцария и Уэльс. Эти сборные сыграют между собой 12 июня в Баку во втором матче турнира. Наш Олимпийский стадион примет еще три игры Евро-2020. 16 июня тут состоится встреча Турция – Уэльс, 20 июня – Швейцария – Турция, а 3 июля – четвертьфинал.

Чемпионат Европы принимают 11 городов. 24 команды разделены на шесть групп. В группе «B», игры которой пройдут в Копенгагене и Санкт-Петербурге, выступят сборные Бельгии, Дании, Финляндии и России. В группе «С» (Бухарест, Амстердам) за путевки в плей-офф поборются Австрия, Нидерланды, Северная Македония и Украина. В группе «D» в Лондоне и Глазго сыграют Англия, Шотландия, Хорватия и Чехия. В квартете «E» три матча пройдут в Санкт-Петербурге, а три – в Севилье. В этой группе выступят Испания, Польша, Словакия, Швеция. Наконец, в группе «F», которую называют «группой смерти», сыграют Франция, Германия, Португалия и Венгрия (Мюнхен и Будапешт).

По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Еще четыре путевки в плей-офф достанутся лучшим четырем командам среди занявших 3-и места.