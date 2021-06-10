Новый проект Минтруда – «Семья-опекун»

В Азербайджане предусматривается внедрение новой модели заботы «Семья-опекун» - проживание детей, оставшихся без попечения родителей, в семейной среде, об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Министерством труда и социальной защиты населения в этом направлении начата соответствующая институциональная подготовка и создание законодательной базы.

Модель «Семья-опекун», являясь новым этапом деинституционализации, предполагает предотвращение попадания детей, оставшихся без попечения родителей, в детские учреждения и создание условий для их роста в семейной среде, а также механизм поддержки приемных семей.

С целью построения новой модели в соответствии с интересами и пожеланиями граждан, подающих заявки, министерством проводится онлайн-опрос. Любой желающий может внести свой вклад во внедрение новой модели ухода «Семья-опекун», приняв участие в опросе.

Для участия в опросе, который состоится до 1 сентября 2021 года, необходимо перейти по следующей ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduBfWmSXLcTv1Dog_xVh0O_RKsn9zUB-E7E5CDrZuDnXqrgA/viewform