Сотрудники Хызинского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции по подозрению в незаконной культивации наркосодержащих растений на территории села Упа задержали жителя села Гилязи Айдына Сафарова. В качестве вещественного доказательства был изъят и направлен на биологическую экспертизу 31 куст конопли.

Во время допроса А.Сафаров признался, что выращивал ее для личного пользования.

Кроме того, сотрудники Евлахского РОП также по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержали жителей села Ашагы Гархун Бахруза Рзаева и Меджида Абдуррагимова.

Установлено, что они вырастили на территории села 80 кустов конопли общим весом более 107 кг. При осмотре указанной территории было обнаружено и изъято 7 кг 765 г марихуаны.

Расследование по данным фактам продолжается.