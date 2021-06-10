В случае своего переизбрания Никол Пашинян пообещал председателю Народной партии Армении Степану Демирчяну пост президента страны, но при условии, что тот не присоединится к политическим оппонентам и.о. премьер-министра. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Хотя исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну не удалось включить Степана Демирчяна в список партии «Гражданский договор», переговоры на эту тему провалились, но в случае переизбрания Пашинян пообещал Демирчяну пост президента страны при условии, что он не присоединится к его яростным политическим оппонентам. Он также попросил Демирчяна, чтобы члены возглавляемой им Народной партии Армении в эти дни критиковали радикальную оппозицию, особенно блок второго президента Роберта Кочаряна. Ходили слухи, что Демирчян, как и на предыдущих выборах, займет почетное место в списке Армянского национального конгресса, и первый президент Армении Левон Тер-Петросян сделал ему такое предложение. Но, судя по всему, Демирчян серьезно отнесся к обещанию Пашиняна, и ему понравилась перспектива в будущем стать президентом. Он вывел на арену свою единственную и тяжелую артиллерию в лице Григора Арутюняна, который в эти дни активно дает интервью и критикует Роберта Кочаряна, а также Левона Тер-Петросяна», - утверждает армянское издание.