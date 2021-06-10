Банки Кубы перестанут принимать доллары США

На Кубе банки с 21 июня перестанут принимать наличные американские доллары для зачисления на счета клиентов. Об этом объявил Центральный банк Кубы, сообщает ТАСС в пятницу, 11 июня.

"Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой, – говорится в заявлении. – С 21 июня 2021 года кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США".

Как известно, с 1994 года на Кубе две официальные валюты – кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории страны. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент – $1 или 24 кубинских песо.