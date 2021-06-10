Швейцария закрывает часть воздушного пространства

Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом сообщило в пятницу швейцарское правительство.

"На заседании 11 июня Федеральный совет одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента Байдена и президента Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", - указывается в сообщении, которое цитирует ТАСС.