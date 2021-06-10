Еще один иностранный наемник предстанет перед бакинским судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, участвовавшего в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении. Как сообщает haqqin.az, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Самира Алиева.

Время судебного заседания пока неизвестно.

Отметим, в отношении гражданина РФ Дубакова Эдуарда Сергеевича возбуждено уголовное дело по статьям УК Азербайджана: 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики). В Сабаильском районном суде в отношении Э.Дубакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.