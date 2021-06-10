Производство деталей первого военного самолета турецкого производства уже налажено и завершится до конца 2022 года. Об этом сообщил «Анадолу» гендиректор турецкой оборонной компании TUSAŞ Темель Котиль.

По его словам, каких-либо проблем в производстве комплектующих самолета пятого поколения не предвидится. При этом двигатель отечественного самолета планируется протестировать до 18 марта 2023 года, когда в Турции будет широко отмечаться 100-летие Республики.

«При реализации проекта военного самолета учитываются все современные технологии и разработки Турции. К работам по созданию двигателя, систем кондиционирования, шасси, авионики, радаров, сенсоров, компьютерного управления, авиационной силовой установки – словом, всех составляющих боевой машины привлечены многие компании страны. Мы привлекаем каждую компанию, которая может внести вклад», - сказал Котиль.

Концепция нового самолета утверждена. Сделана ставка на создание самолета с двумя двигателями. «Мы достигли больших успехов в авиастроении. Сегодня в Турции производится центральная часть фюзеляжа самолетов пятого поколения F-35. Поэтому особых проблем в производстве 20 тыс. деталей для нового турецкого самолета не будет», - указал он.

Глава TUSAŞ сообщил, что поначалу планируется оснастить самолет зарубежным двигателем, а затем интегрировать отечественный TRMotor.