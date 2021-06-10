Ильхам и Мехрибан Алиевы соболезнуют патриарху Кириллу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования патриарху Московскому и всея Руси Его Святейшеству Кириллу в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

В тексте соболезнования говорится: «Самоотверженный труд Высокопреосвященного Александра, его яркий талант проповедника, а также большой личный вклад в укрепление азербайджано-российской дружбы, межконфессионального согласия и толерантности снискали ему заслуженное уважение среди представителей разных вероисповеданий. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Ваше Святейшество, в эти минуты скорби примите наши самые искренние соболезнования в связи с этой тяжелой утратой».