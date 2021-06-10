Отдел информации 13:37

Заместитель премьер-министра Российской Федерации, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Оверчук, который также представляет Россию в трехсторонней Рабочей группе по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, в интервью правительственной «Российской газете» поделился своим видением о перспективах проектов в сфере транспорта и разблокировки коммуникаций, которые могут реализовать Азербайджан и Армения. Предлагаем вашему вниманию точку зрения заместителя премьер-министра России.

При наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики обеих стран получат мощный новый импульс для развития, и у людей улучшится жизнь. Важно, что такая добрая воля есть. На основе совместного трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина была создана трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе. С самого начала с коллегами мы договорились, что избираем подход, основанный на здравом смысле. Отношения между Азербайджаном и Арменией очень сложные, многослойные, уходят глубоко в историю. Многие перенесли страшное горе, покинули родные места, потеряли самых близких людей. Об этом всегда будет храниться память. Сегодня важно сделать так, чтобы беда опять не вернулась в дома людей, а для этого нужно залечивать раны, учиться говорить друг с другом и вместе работать над созданием общего мирного будущего. Реальность в том, что эти близкие и дружественные нам народы были, есть и будут соседями. Живущие там люди хотят мирно жить, растить детей и радоваться внукам. Все участники переговоров о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе исходят именно из этого. Все хотят построить лучшую жизнь для своих народов. Россия им в этом помогает. Заочно переговоры на вице-премьерском уровне начались в январе 2021 года, и за круглый стол переговоров три делегации сели 30 января. Никогда ранее такие вопросы предметно на таком уровне между Азербайджаном и Арменией не обсуждались. От момента подписания трехстороннего заявления глав наших государств от 9 ноября 2021 года и завершения сорокачетырехдневной осенней войны и до начала переговоров прошло всего чуть более двух месяцев. В истории мало примеров, когда воевавшие стороны через такой короткий промежуток времени садились бы за стол переговоров с задачей разблокирования транспортного сообщения и создания условий для развития экономик своих стран. Все это делает формат переговоров особенным и подчеркивает стремление участников найти решение задачи, поставленной главами государств. С самого начала было важно найти отправную точку. Весь предшествующий исторический опыт взаимоотношений этих двух стран такой опоры не давал, но стремление ее найти буквально витало в воздухе. Никто не хотел, чтобы переговоры завершились, не успев начаться. Такой подход позволил перейти к обсуждению всех возможных железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами. Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахичевань. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению.