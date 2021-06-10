Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Завтра, 12 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 16-21, днем 26-30, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на пляжах Баку и Апшерона составит 21-23 градуса.
Завтра в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.