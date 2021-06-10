Таможня уличила предпринимателя в обмане

На днях в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации глава ООО Ambiance Med Эльнара Алиева выдвинула против таможенных органов не соответствующие действительности и необоснованные обвинения. Предпринимательница утверждала, что в процессе оформления ввозимых ею биологически активных пищевых добавок таможенные органы незаконно повысили таможенную стоимость товара.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, при проверке сведений в «Таможенной декларации», поданной ООО Ambiance Med для оформления указанных пищевых добавок, возникли сомнения в правильности регистрации таможенной стоимости, было проведено соответствующее расследование.

Так, определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Азербайджанской Республики (таможенная оценка), основывается на общих принципах, принятых в международной практике (статья VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГСТТ) от 1994 года, Соглашение о применении статьи VII ГСТТ и приложения к нему).

Правила таможенной оценки товаров с целью применения таможенного тарифа определяются в соответствии с Таможенным кодексом методами, указанными в статье 12 Закона Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе».

Согласно законодательству, правильность определения таможенной стоимости контролируется соответствующим органом, и сотрудники имеют право проверить правильность любой информации, документа или декларации, представляемой им в целях таможенной оценки.

В результате анализа, проведенного на основе информации, предоставленной ООО Ambiance Med, было установлено, что цены продажи на территории страны биологически активных пищевых добавок, импортируемых этой компанией, резко отличаются от импортных цен. Для минимизации выявленных рисков при таможенной оценке данных товаров были приняты во внимание требования статьи 16 Закона Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе».

Согласно статье 16, таможенная стоимость определяется с использованием метода вычитания стоимости в соответствии с оценкой продаж товаров на внутреннем рынке. При определении вычитаемой стоимости оцениваемых товаров за основу сравнения принимается цена продажи в Азербайджанской Республике единицы идентичных товаров, импортируемых с этими товарами в одно и то же время.

Для прозрачного осуществления процесса 5 июня 2021 года Торгово-промышленная палата Азербайджанской Республики обратилась в объединение «Азерэкспертиза», экспертное заключение которого подтвердило подозрения таможенных органов.

Для определения цены товаров, согласно акту экспертизы №75 от 7 июня 2021 года объединения «Азерэкспертиза», со стороны ООО Ambiance Med было импортировано:

- Стоимость счета – фактуры Imuno Citoz №30 составляет 0,65 евро, то есть 1,35 AZN по курсу на день подачи декларации, по акту экспертизы - 19 AZN;

- Стоимость счета – фактуры Solefarin İmuno №15 стоит 1 евро, по курсу того же дня - 2,07 AZN, по акту экспертизы - 14,5 AZN;

- Стоимость счета – фактуры Presnora SolePharm №30 составляет 0,75 евро, по курсу того же дня - 1,55 AZN, по акту экспертизы - 18 AZN;

- Стоимость счета – фактуры Denomaks №30 составляет 0,94 евро, по курсу того же дня - 1,95 AZN, по акту экспертизы - 19,5 AZN.

Как видно из заключения экспертизы, имеются существенные различия между ценами счетов-фактур и ценами последующей продажи. А в процентном соотношении эти различия составляют 850, 1000, 1200 процентов.

В процессе определения таможенной стоимости пищевых добавок, импортируемых ООО Ambiance Med, неоднократно проводились обсуждения между руководителем этой компании Эльнарой Алиевой и руководителями соответствующих структур комитета, был дан подробный ответ на ее претензии с разъяснением требований законодательства.

Однако предпринимательнице недопустимо каждый раз выдвигать необоснованные претензии к таможенным органам, пользуясь возможностями СМИ, формировать негативное мнение о них, о лицах, представленных в его руководстве, используя недостоверную информацию и комментарии, тем самым пытаясь оказать давление на государственное учреждение.

Государственный таможенный комитет всегда открыт для критики и замечаний, обоснованных фактами, приносящих пользу общему делу. Но обвинения клеветнического характера, выдвинутые некоторыми «экспертами», не обладающими знаниями юридического характера, организации таможенного дела, или «предпринимателем», пытающимся осуществить лишь одну импортную операцию, попирая законы, заказные дискуссии, организованные через некоторые медиа-структуры, не могут омрачить правовую деятельность таможенных органов.

Государственный таможенный комитет постоянно поддерживает легальную торговлю и призывает предпринимателей действовать в соответствии с требованиями законодательства.