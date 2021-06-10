Терминалы MilliÖN в Шуше

Оператор платежной системы MilliÖN - компания Komtec LTD MMC присоединилась к призыву президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Шуша, мы тебя оживим» и в короткие сроки установила платежные терминалы в Шуше с целью предоставления возможности оплат.

Как посредством других терминалов MilliÖN, так и с помощью установленных терминалов в Шуше пользователи смогут легко и надежно осуществить около 300 различных видов платежей, в том числе оплату за коммунальные, банковские, страховые услуги, интернет, кабельное телевидение и государственные услуги.

Подробную информацию о постоянно обновляемых услугах платежной системы MilliÖN, которая в настоящее время предлагает около 4 000 платежных терминалов, веб-сайт и мобильное приложение, можно получить на сайте www.million.az. и на одноименных страницах компании в социальных сетях, или связавшись с колл-центром *0010.