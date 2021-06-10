Гарет Бэйл о жизни в Баку: карты, бильярд, пинг-понг

Уже завтра, в 17:00, на главной арене Азербайджана Уэльс в рамках Евро-2020 сыграет со Швейцарией.

«Я как всегда готов полностью отдаваться для своей национальной команды, - говорит футболист мадридского «Реала», проведший последний сезон на правах аренды в "Тоттенхэме". – На Евро-2016 мы дошли до полуфинала, но я считаю, что сейчас мы как команда сильнее. У нас есть и опытные игроки, и молодые. Смешанная команда. Мы в сложной группе, но у нас будет такой же настрой, как пять лет тому назад. Постараемся сыграть так же хорошо.

Все соперники сильны. Все знают, что Италия сильна. Швейцария в десятке мирового рейтинга. Турция тоже обыграла сильные команды. Со всеми будет сложно.

Сегодня все вместе соберемся и посмотрим матч Италия – Турция. Это очень интересный турнир».

Говоря о жизни в Баку, Бэйл заявил, что им запрещено покидать отель.

«Проводим время за бильярдом, играем в карты, пинг-понг. Стараемся, чтобы атмосфера была хорошей. Тяжело постоянно оставаться в отеле. Но стараемся получать удовольствие.

Это один из самых больших турниров в моей карьере. Я всегда стараюсь забивать. Это моя главная цель, чтобы помочь команде. Я себя чувствую хорош, готов к чемпионату. В последние месяцы я забил несколько голов, стараюсь быть как можно в лучшей форме.

Хотим хорошо начать Евро, хотим обыграть Швейцарию. Но это не значит, что мы не можем проиграть».