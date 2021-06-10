Гарет Бэйл о жизни в Баку: карты, бильярд, пинг-понг
На Бакинском Олимпийском стадионе состоялась онлайн-пресс-конференция главной звезды сборной Уэльса Гарета Бэйла и исполняющего обязанности главного тренера Роберта Пейджа.
Уже завтра, в 17:00, на главной арене Азербайджана Уэльс в рамках Евро-2020 сыграет со Швейцарией.
«Я как всегда готов полностью отдаваться для своей национальной команды, - говорит футболист мадридского «Реала», проведший последний сезон на правах аренды в "Тоттенхэме". – На Евро-2016 мы дошли до полуфинала, но я считаю, что сейчас мы как команда сильнее. У нас есть и опытные игроки, и молодые. Смешанная команда. Мы в сложной группе, но у нас будет такой же настрой, как пять лет тому назад. Постараемся сыграть так же хорошо.
Все соперники сильны. Все знают, что Италия сильна. Швейцария в десятке мирового рейтинга. Турция тоже обыграла сильные команды. Со всеми будет сложно.
Сегодня все вместе соберемся и посмотрим матч Италия – Турция. Это очень интересный турнир».
Говоря о жизни в Баку, Бэйл заявил, что им запрещено покидать отель.
«Проводим время за бильярдом, играем в карты, пинг-понг. Стараемся, чтобы атмосфера была хорошей. Тяжело постоянно оставаться в отеле. Но стараемся получать удовольствие.
Это один из самых больших турниров в моей карьере. Я всегда стараюсь забивать. Это моя главная цель, чтобы помочь команде. Я себя чувствую хорош, готов к чемпионату. В последние месяцы я забил несколько голов, стараюсь быть как можно в лучшей форме.
Хотим хорошо начать Евро, хотим обыграть Швейцарию. Но это не значит, что мы не можем проиграть».
Роберт Пейдж руководит командой в отсутствие главного тренера Райана Гиггза, угодившего в скандал из-за обвинений в нападении на девушку и отстраненного от работы со сборной, пока идет разбирательство.
«Все 26 игроков здоровы. Аарон Рэмзи в хорошей форме и может сыграть, - говорит Пейдж. – Что касается соперников, то у Швейцарии очень атакующая команда. Сильная команда. То же самое могу сказать об Италии и Турции.
Соберемся вечером и посмотрим игру Италия – Турция. Аналитики уже поработали, у нас есть вся необходимая информация.
Жаль, что не все болельщики смогли приехать в Баку. Благодарны всем нашим фанатам, кто будет завтра на стадионе.
Если Гарет Бэйл не забивает, то это не конец света. Если он не забивает, то помогает забить.
Райан Гиггз будет следить за нашим выступлением из дома. Он наш друг. Желает нам успеха».