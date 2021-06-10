Семья Асафа Сафаралы оглу Насибова, ставшего шехидом в боях за территориальную целостность Азербайджана, при поддержке социального партнера обеспечена жильем, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Документы на двухкомнатную квартиру, купленную в новых жилых домах в Апшеронском районе, были представлены Сафаралы Насибову, отцу шехида, при участии официального представителя Агентства социальных услуг и социального партнера - бизнесмена Мушвига Гасанова.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в этом году за счет государства планируется предоставить до 3 тысяч квартир и частных домов. По плану на этот год 500 квартир уже сданы владельцам.

Представители частного сектора, исходя из принципа социальной ответственности, солидарности, вносят свой вклад в расширение программы обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. Еще одним примером этого и является предоставление сегодня нового жилья семье шехида Асафа Насибова.

Сафаралы Насибов выразил удовлетворение высоким вниманием и заботой главы государства о семьях шехидов. Он выразил благодарность за то, что сегодня ему было предоставлено новое жилье.