У азербайджанских военных появилось 60 пунктов размещения модульного типа

На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих передано до 60 пунктов размещения модульного типа. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Минобороны Анар Эйвазов.

По словам Эйвазова, по указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по всестороннему обеспечению службы воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, а также всестороннему обеспечению военнослужащих, улучшению их социально-бытовых условий.

"На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих переданы до 60 пунктов размещения модульного типа, оснащенных современным оборудованием и устройствами различного назначения. Улучшены бытовые условия военнослужащих, которые несут службу в этих частях. Созданы еще более хорошие условия для их повседневной, боевой и служебной деятельности", - отметил представитель азербайджанского военного ведомства.