TuranBank отмечает 29-летие своей деятельности. Банк, который отличается устойчивостью в банковском секторе Азербайджана, завоевал любовь, доверие и симпатии клиентов, а также сохраняет имидж надежного партнера в бизнесе.

За 29 лет работы TuranBank добился множества инноваций и успехов, поддержал малый и средний бизнес, внес свой вклад в развитие частного сектора в стране, максимально использовал возможности, создаваемые цифровым банкингом, и предоставил клиентам более удобные, эффективные и безопасные банковские услуги. Руководствуясь критериями профессионализма, надежности, ответственности, качества и высокой корпоративной культуры, TuranBank на протяжении многих лет сохраняет свою стабильность, укрепляет свои позиции в области финансирования бизнеса и расширяет свою клиентскую базу как индивидуально, так и корпоративно.

Несмотря на различные трудности, вызванные пандемией, TuranBank продолжил свою успешную деятельность и сохранил свое уникальное место в банковском секторе Азербайджана, имидж надежного финансового учреждения. Банк, добившийся в последние годы успехов в качестве активного участника финансового рынка, в настоящее время имеет общие активы в размере 623,7 миллиона манатов, кредитный портфель на 366,1 миллиона манатов, депозитный портфель на 316,1 миллиона манатов, уставный капитал в 80 миллионов манатов и совокупный капитал в размере 87,5 миллионов манатов. Сегодня TuranBank, обслуживающий более 110 тысяч физических и юридических лиц в 17 точках продажи, признан финансовым учреждением, которое активно участвует в общественной жизни страны, предлагая удобные и качественные услуги, гибкие и конкурентоспособные продукты, полностью удовлетворяющие потребности каждого клиента.

TuranBank продолжает активно поддерживать реальный сектор, что является одной из главных задач последнего времени. За 29 лет деятельности банк всегда поддерживал реальный сектор как за счет собственных средств, так и за счет средств, привлеченных из-за рубежа, расширял доступ к финансам для бизнеса и, как следствие, способствовал развитию экономики страны.

На протяжении многих лет TuranBank вместе с местными организациями, такими как Фонд развития предпринимательства (SIF), Агентство аграрного кредита и развития (AKIA), а также авторитетными международными финансовыми организациями, такими как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (ЕBRD), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Банк торговли и развития ECO (ECO TDB), Фонд микрофинансирования EMF, Агентство международного развития США (USAID), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и другими оказал значительную поддержку развитию ненефтяного сектора в рамках совместного сотрудничества по проектам малого и среднего бизнеса. Средства, привлеченные из-за рубежа, являются доказательством доверия международных партнеров банка.

За время своего существования TuranBank завоевал симпатию клиентов как инновационный банк, предлагающий цифровые продукты, отвечающие требованиям каждого периода. Пытаясь максимально использовать возможности цифровизации, TuranBank совершил стремительный переход на цифровизацию с целью повышения уровня и качества услуг, повышения эффективности своей деятельности, постоянного обновления и совершенствования продуктов цифрового банкинга. За последний год банк представил своим клиентам мобильное приложение с новым цифровым сервисом, полностью обновленную систему интернет-банкинга.

На протяжении всей своей деятельности банк оставался приверженным принципу социальной ответственности перед обществом. Подтверждением этому является подписанные банком социальные проекты. За 29 лет работы TuranBank поддерживал малообеспеченные семьи, нуждающиеся в социальной защите, безработных, семьи ветеранов и шехидов, написавших поистине героический эпос о защите территориальной целостности нашей страны и освобождении наших земель от вражеской оккупации, и в связи с этим мобилизовал соответствующие финансовые и человеческие ресурсы. Придерживаясь ценностей патриотизма и социальной ответственности, TuranBank будет продолжать поддерживать социальную безопасность пострадавших и семей погибших в связи с защитой нашей территориальной целостности.

Главная цель банка - достигая более высоких результатов в ближайшие годы, предлагая высококачественные услуги, продолжать надежную банковскую деятельность и поддерживать имидж надежного партнера клиентов.

В TuranBank благодарят всех, кто внес свой вклад в успех на протяжении 29 лет. Вдохновленные достижениями прошлых лет, в банке уверены, что продолжат свой успех в предстоящий период и превзойдут ожидания клиентов и партнеров по качеству в каждом проекте, который реализуется.